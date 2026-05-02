Una tavolata d’amore per Francesco Pio: a Pozzuoli serata di beneficenza

POZZUOLI – La città di Pozzuoli si prepara a vivere una serata speciale all’insegna della condivisione e della solidarietà. L’8 maggio, a partire dalle ore 20:45, la Darsena di Pozzuoli ospiterà una grande tavolata unica aperta alla città, con l’obiettivo di attendere insieme la mezzanotte e celebrare il 9 maggio: il compleanno di “Abbascio ‘ù Mare”, che quest’anno compie 12 anni, e quello della città di Pozzuoli.

LA BENEFICENZA – L’iniziativa nasce con una forte finalità solidale: sostenere Francesco Pio, un bambino puteolano affetto da una grave patologia neurologica, che ogni giorno affronta terapie e difficoltà insieme alla sua famiglia. L’evento prevede una donazione minima di 40 euro, destinata a offrire un aiuto concreto. La tavolata sarà un momento di incontro autentico: persone che si conoscono e si ritrovano, ma anche sconosciuti che, per una sera, diventano comunità, condividendo lo stesso spazio, lo stesso tempo e lo stesso gesto di solidarietà.

PRENOTAZIONI – Tutti i dettagli dell’evento sono disponibili nelle slide del post ufficiale di “Abbascio ‘ù Mare”. Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all’evento. Contatti: +39 081 19189127, +39 349 3301561. Un appuntamento che unisce partecipazione, emozione e impegno concreto, nel segno di una comunità che sceglie di esserci.