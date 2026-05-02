Abusi in spiaggia tra Licola e Varcaturo: sequestri in quattro stabilimenti balneari

LICOLA – VARCATURO – Nella giornata del 30 aprile 2026 è stata eseguita un’ampia attività di indagine volta alla repressione degli illeciti sul litorale Domitio, nelle aree di Giugliano in Campania e Varcaturo, con particolare riguardo alla tutela del demanio marittimo, alla sicurezza dei frequentatori degli arenili e dei lavoratori nonché al rispetto della normativa in materia urbanistica. All’attività hanno preso parte circa 50 operatori appartenenti alla Guardia Costiera di Pozzuoli, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza dei competenti comandi territoriali e alla Polizia Municipale del Comune di Giugliano in Campania, nell’ambito di un articolato dispositivo finalizzato al controllo dei principali complessi balneari presenti sul tratto costiero interessato. Nel corso delle verifiche sono stati sottoposti a controllo quattro tra i maggiori stabilimenti balneari della zona.

I SEQUESTRI – L’attività di indagine ha consentito di conseguire i seguenti risultati: il sequestro dell’intera fascia litoranea riconducibile ad uno stabilimento balneare, per una superficie complessiva di oltre 37.000 metri quadrati, tra le più vaste dell’intero territorio regionale, con un fronte mare di quasi 500 metri lineari. Il provvedimento è stato adottato in relazione all’ipotesi di abusiva occupazione di area demaniale marittima; il sequestro, presso un secondo stabilimento balneare, di una pedana di oltre 1.600 metri quadrati, realizzata in assenza del necessario titolo autorizzativo demaniale marittimo; il sequestro, in un terzo complesso balneare, di un manufatto insistente sul demanio marittimo, risultato privo delle previste autorizzazioni; la rimozione, in un quarto stabilimento, di una struttura abusiva collocata su area demaniale marittima, con immediato ripristino dello stato dei luoghi.