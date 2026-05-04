POZZUOLI/ «Sito storico abbandonato e turisti spaesati»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Nella giornata di ieri si è verificato un episodio tanto semplice quanto significativo, che rappresenta bene il livello di abbandono in cui versa uno dei luoghi storici più importanti del nostro territorio. Alcuni turisti, giunti a Pozzuoli con l’intenzione di visitare la storica via romana e il relativo percorso archeologico, hanno fermato un cittadino del posto per chiedere indicazioni su come raggiungere il sito. Una richiesta normale, che dovrebbe essere motivo di orgoglio per chi vive questa città e custodisce un patrimonio storico e culturale unico. Eppure, il cittadino interpellato si è trovato in evidente imbarazzo nel dover fornire indicazioni, consapevole dello stato in cui versa attualmente il percorso: rifiuti sversati lungo tutta la strada, sacchi abbandonati, sporcizia e degrado che accompagnano i visitatori lungo un’area che dovrebbe invece rappresentare un biglietto da visita per Pozzuoli. Una situazione mortificante non solo per i residenti, ma soprattutto per l’immagine della città agli occhi dei turisti, che arrivano con entusiasmo per ammirare la nostra storia e si ritrovano davanti scene di totale incuria. È inaccettabile che un sito di interesse archeologico e culturale venga lasciato in queste condizioni, senza controlli, senza manutenzione costante e senza il minimo rispetto per il patrimonio cittadino. Si chiede pertanto un intervento immediato di pulizia, bonifica e vigilanza dell’intera area, affinché la via romana possa tornare ad essere un luogo decoroso, sicuro e degno della storia che rappresenta.» (Michele C.)