POZZUOLI/ Follia a Monterusciello: picchia la madre per i soldi della droga

POZZUOLI – Schiaffi e pugni in volto alla madre per farsi consegnare i soldi con i quali acquistare la droga. L’ennesimo caso di violenza in famiglia è andato in scena a Monterusciello dove nella giornata di ieri carabinieri hanno arrestato un 36enne del posto. L’uomo, nel pomeriggio, aveva aggredito la madre 64enne colpendola ripetutamente al volto. Violenze dalle quali la donna è riuscita a sottrarsi dopo aver chiesto aiuto al 112. Sul posto sono giunti i carabinieri della Sezione Radiomobile che hanno bloccato il figlio il quale, nonostante la loro presenza, ha continuato a inveire e minacciare la donna. Momenti di tensione, durante il quale il 36enne, tossicodipendente con diversi precedenti penali alle spalle, è stato poi bloccato e arrestato anche in virtù di un precedente Codice Rosso attivato dai carabinieri della stazione di Monterusciello. La vittima è stata trasferita presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli per ferite al volto e varie parti del corpo ritenute guaribili con una prognosi di sette giorni, mentre il figlio è stato condotto nel carcere di Poggioreale con l’accusa di maltrattamenti contro familiari, lesioni personali ed estorsione.