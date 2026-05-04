Libertà, impegno e memoria al Petronio di Pozzuoli

POZZUOLI – L’incontro si terrà mercoledì 6 maggio 2026 a partire dalle ore 10.30 nella sala convegni dell’istituto Petronio di Pozzuoli, Via Matilde Serao, 13, rappresenta un momento di confronto sul tema della legalità, in particolare verranno affrontate tematiche legate alla individuazione di strategie di prevenzione, educazione civica e il contrasto ad ogni forma di criminalità, riunendo esperti del settore, rappresentanti delle Istituzioni e della società civile. “L’evento rappresenta un appuntamento di confronto per unire tutte le forze a favore di un tema così forte, come la lotta alla criminalità. L’educazione alla legalità rappresenta un pilastro fondamentale nella formazione delle nuove generazioni. Offrire ai nostri studenti l’opportunità di confrontarsi direttamente con chi, ogni giorno, è impegnato nella lotta alla criminalità organizzata significa trasmettere valori concreti di giustizia, responsabilità e coraggio. L’incontro con un Catello Maresca e don Luigi Merola uomini di grande esperienza non è solo un momento formativo, ma un’occasione preziosa per stimolare nei giovani una coscienza critica e un impegno attivo per il futuro del nostro Paese.” dichiara il Dirigente Scolastico Filippo Monaco.