«Noi residenti del centro storico di Pozzuoli prigionieri del traffico al porto»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Volevano segnalare la condizione in cui ci troviamo ogni venerdì , sabato e domenica qui a Pozzuoli a causa di un traffico paralizzato dove (specialmente noi residenti ) siamo imprigionati e limitati nella nostra vita quotidiana. Per arrivare a casa domenica abbiamo impiegato un’ora e trenta minuti. Così non si può più andare avanti. Una città in mano al caos e al disordine. Se potete pubblicate queste foto che testimoniano la vergogna che stiamo vivendo ed è solo l’inizio, figuriamoci quando le giornate saranno più calde e ci sarà ancora più gente che dovrà imbarcarsi» (Giuseppe L.)