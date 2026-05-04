POZZUOLI/ Caretta caretta trovata morta nel parcheggio della spiaggia libera

POZZUOLI – Un grosso esemplare di tartaruga Caretta caretta è stato rinvenuto nel parcheggio di un tratto di spiaggia libera in via Sibilla, a Licola Mare. L’animale in avanzato stato di decomposizione è finito sull’asfalto, a decine di metri dalla riva, probabilmente trascinato dalle mareggiate dei giorni scorsi. Una presenza che ha attirato l’attenzione di tanti habitué della zona. La Caretta caretta è la tartaruga più comune del mar Mediterraneo: nel corso degli anni numerosi esemplari – vivi e morti – sono stati segnalati lungo il tratto di costa del litorale flegreo-giuglianese, spesso trascinati a riva dalle correnti.