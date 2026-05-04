Controlli interforze a Pozzuoli e Licola: 5 giovani trovati con droga e 2 denunciati

POZZUOLI – Task force in azione nel fine settimana a Pozzuoli. In strada Polizia di stato, Carabinieri, Polizia municipale e Guardia di finanza hanno fermato e controllato – in 16 posti di controllo – 344 persone e 119 veicoli, elevando 32 sanzioni al Codice della strada.

IL BILANCIO – Le attività si sono concentrate, in particolare, nella zona del porto e del centro storico e a Licola e a Monterusciello. Nelle maglie dei controlli è finito uno chalet, mentre 5 persone sono state sanzionate per detenzione di hashish. Infine un uomo è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello a serramanico, mentre un minore è stato denunciato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.