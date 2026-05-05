Paura a Pozzuoli: camion si ribalta durante i lavori sull’ex linea Cumana, distrutta palestra e ferito il conducente – LE FOTO

POZZUOLI – Attimi di paura questa mattina a Pozzuoli dove un camion si è ribaltato durante i lavori sull’ex linea della cumana. L’incidente è avvenuto in prossimità della stazione Cappuccini, dove sono in corso gli interventi per la realizzazione di nuove vie di fuga. Ferito il conducente del mezzo pesante, che è stato recuperato dalla cabina di guida grazie all’intervento dei vigili del fuoco. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Le sue condizioni non sono ritenute preoccupanti. Sul posto sono giunti i Carabinieri e la Polizia Municipale. Secondo una prima ricostruzione il camion si sarebbe ribaltato finendo in uno spazio tra la strada e una palazzina dove, in un piano seminterrato, sorge una palestra. Nell’impatto una grossa quantità di terreno – trasportata sul mezzo – ha invaso e danneggiato i locali. Al momento dell’incidente non erano presenti persone all’interno dell’edificio.

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