POZZUOLI/ L’assessore all’ambiente bacchetta gli incivili «A Toiano non fanno la differenziata»

POZZUOLI – «A Toiano è estremamente difficile far comprendere la parola differenziata. Si butta di tutto e di più.» È quanto ha fatto sapere questa mattina l’assessore all’Ambiente del comune di Pozzuoli, Salvatore Caiazzo, dopo il nostro articolo sui cumuli di rifiuti lasciati a terra da tre giorni in via Lucilio. Il mancato prelievo, stando a quanto sostiene Caiazzo, è dovuto dell’errato conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini «Le attività di raccolta sono in corso al Rione Toiano, – ha detto – dove puntualmente i rifiuti conferiti dagli utenti non hanno nulla che possa definirsi differenziato, trovano difficoltà nell’inciviltà di alcuni cittadini che definirli tali trovo difficoltà. Saranno rafforzati i controlli.»