POZZUOLI/ Camion ribaltato durante i lavori, sequestrato il cantiere di via Napoli

POZZUOLI – È stato sequestrato il cantiere dove ieri si è ribaltato un camion durante i lavori di riqualificazione dell’ex linea ferroviaria della Cumana, tra le stazioni di Cappuccini e Gerolomini. Le indagini – sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli – sono state affidate alla Polizia Municipale di Pozzuoli. Si ipotizza il reato di lesioni causate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’incidente ha provocato il ferimento dell’autista del camion che trasportava terreno: si tratta di un 53enne di Benevento che ha riportato la frattura di una costola e lievi ferite in varie parti del corpo. Il mezzo, dopo aver perso il controllo, è finito contro una palazzina ribaltandosi. Nell’impatto parte del carico ha invaso e danneggiato una palestra che sorge nel piano semi interrato dell’edificio.