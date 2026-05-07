POZZUOLI/ «L’assessore Caiazzo poco corretto con i residenti di Toiano»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Spett.le redazione, vi prego di prendere in considerazione queste righe per rispondere a quanto scritto dall’assessore Caiazzo circa la mancata differenziata che non si fa al Rione Toiano. Premetto che generalizzare, come ha fatto l’assessore Caiazzo («Le attività di raccolta sono in corso al Rione Toiano, dove puntualmente i rifiuti conferiti dagli utenti non hanno nulla che possa definirsi differenziato….) è sempre poco corretto, sarebbe come dire che al comune di Pozzuoli non tutti i politici fanno il loro dovere e sicuramente non è così. Passando alla raccolta, vorrei far notare all’assessore che la raccolta in molte parti del Rione Toiano viene fatta regolarmente e con cura ma a causa della mancanza del giusto numero di bidoni previsti, alcune volte l’immondizia viene posta a terra e quando passa il camion per la raccolta, tutto quello che è a terra non viene raccolto per giorni. L’assessore senza andare molto lontano, può verificare di persona tutte le mattina che va al comune, basta affacciarsi nel viale di fronte al comune e vedere che in alcune parti da più di un anno e numerose richieste, al posto dei previsti 4 bidoni ci sono appena due (anche in pessime condizioni) uno per l’umido e l’altro per l’indifferenziata. Ben vengano i controlli, ovunque! La poca corretta raccolta differenziata non è solo un problema di Toiano. Grazie per l’attenzione, un cittadino di Pozzuoli residente a Toiano»