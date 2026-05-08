BACOLI/ Trenta giovanissimi attori pronti a salire sul palco con “L’arte del sipario”

BACOLI – Torna in scena la compagnia teatrale più giovane dei campi Flegrei: è “L’Arte del sipario”, che salirà sul palco del Teatro Troisi il prossimo 2 giugno. La scuola diretta da Quintilio Illiano regalerà ancora una volta uno spettacolo intenso, ricco di emozioni e divertimento, attraverso i suoi più piccoli protagonisti: la nuova generazione del teatro partenopeo. Dal debutto avvenuto sei anni fa, da un’idea visionaria del regista, la compagnia è cresciuta a dismisura, riuscendo a coinvolgere negli anni sempre più ragazzi, fino a contare nello spettacolo attuale un cast di 30 giovanissimi attori debuttanti, che con ’E grazie d’o paravise” riuscirà nuovamente ad emozionare il pubblico.