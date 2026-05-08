«A Bacoli in arrivo uno dei parchi urbani più belli d’Europa»

BACOLI – «Avremo uno tra i parchi urbani più incantevoli d’Europa. Miliscola. Ecco il progetto, tra spiaggia e natura. Ed è esattamente quello che vogliamo diventi grazie al nuovo Piano Urbanistico Comunale di Bacoli. Un parco urbano, collegato al lago Miseno con percorsi pedonali trasversali ed un sistema di siepi.» E’ quanto fa sapere il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, in merito al nuovo progetto Miliscola «Non più degrado, edilizia spontanea, rifiuti. Non più ammasso di lamiere e cemento senza controllo. Non più asfalto in zone agricole ed abusivismo sfrenato che ha offeso per decenni la città. Ma rispetto della natura, con aree ricettive e per la sosta compatibili con un sito d’interesse comunitario. In assoluta tutela della flora e della fauna. Un parco urbano. Tra il lago Miseno ed il mare. Parliamo di uno dei polmoni verdi di Bacoli e dei Campi Flegrei: una meraviglia così, esiste in pochi altri luoghi in Italia. Una striscia di verde, da proteggere. Estesa per 800 metri, larga fino a 250 metri. Non ci crederete, ma questa è via Lido Miliscola. E, così, non l’avevate mai vista. Questa è l’idea progetto a cui stiamo lavorando in Municipio, con il Centro Ittico Campano. A breve ci confronteremo con tutti gli enti di tutela ed istituzionali, per migliorarlo. Avremo aree rinaturalizzate, attività ricettive con spazi di sosta e giardini ovunque. Creando un continuo contatto tra uomo e natura. Una ricucitura urbana, paesaggistica, ambientale, sociale. La proposta progettuale di breve termine, realizzando una prima parte del PUA, piano urbanistico attuativo, proprio come previsto dal PUC, verte su due componenti essenziali: la salvaguardia delle aree agricole attualmente integre che si sviluppano lungo la parte prospiciente il lago Miseno, e la riqualificazione delle aree destinate a servizio di attività per il tempo libero, la ristorazione, alla sosta temporanea, la balneazione, lo sport, connesse alla fruizione del lago e del mare. Non è solo una visione. Non è un sogno. Ma è una piccola parte di quanto approvato due anni fa, dopo 45 anni, con il nuovo Piano Urbanistico Comunale di Bacoli.»