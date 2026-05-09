Porto di Pozzuoli: fermi i lavori al pontone galleggiante

POZZUOLI – Restano fermi i lavori al pontone galleggiante del porto di Pozzuoli. Nonostante l’area sia stata dissequestrata, non sono ancora ripresi gli interventi propedeutici all’apertura dell’importante struttura che faciliterà lo sbarco e l’imbarco dai traghetti. L’altro ieri, presso la Sala operativa di Protezione civile del Palazzo di Governo, era convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari una riunione di aggiornamento concernente le problematiche infrastrutturali del Porto di Pozzuoli connesse al fenomeno del bradisismo e ai lavori inerenti all’installazione del pontone galleggiante, sospesi a seguito del grave incidente occorso a un lavoratore lo scorso 25 marzo. Nel corso della riunione, la Regione Campania aveva riferito che, a seguito del dissequestro temporaneo dell’area, ci sarebbero stati lavori di perfezionamento per la messa in sicurezza dell’opera e delle attrezzature di cantiere, che consentirà di proseguire e ultimare le opere di installazione del pontone.