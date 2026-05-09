Turiste derubate al porto di Pozzuoli. Il racconto: «Le nostre auto svaligiate davanti a tanta gente»

POZZUOLI – Una vacanza per un addio al nubilato che non dimenticheranno mai le dieci ragazze derubate al porto di Pozzuoli mentre erano in attesa del traghetto per Ischia. La comitiva era giunta a Pozzuoli da Sora (provincia di Frosinone) a bordo di tre auto, diretta a Casamicciola per festeggiare un addio al nubilato. Un week end da trascorrere con allegria e gioia che nel giro di pochi minuti si è trasformato in un incubo. Dopo aver parcheggiato a Largo Emporio per recarsi a prendere un caffè in un bar a via Roma, a poco più di cento metri dall’area di sosta, al loro ritorno hanno fatto la triste scoperta. Qualcuno, in appena dieci minuti, aveva scassinato le loro tre auto portando via praticamente tutto: bagagli, PC, i-Pad, documenti, abiti e perfino diverse casse d’acqua e bottiglie di spumante che avevano acquistato poco prima. Danneggiate anche le tre vetture, a cui sono stati rotti gli specchietti posteriori e anteriori. Dopo lo choc iniziale e l’intervento di una volante della Polizia che ha rilevato l’accaduto sul posto, le giovani sono partite alla volta dell’isola di Ischia dove hanno sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Casamicciola.

IL RACCONTO – «Doveva essere l’inizio di una vacanza spensierata verso Ischia per festeggiare l’addio al nubilato della nostra amica, invece si è trasformata in un incubo che difficilmente dimenticheremo. – ha raccontato Sara al nostro giornale – Ieri pomeriggio (venerdì 8 maggio) intorno alle 15:30, noi 10 ragazze, con 3 macchine, abbiamo parcheggiato al parcheggio del porto in Via Emporio, regolarmente a pagamento e con tanto di ticket esposto. Le auto erano in punti diversi del parcheggio, nemmeno vicine tra loro. Ci siamo allontanate solo per prendere un caffè in un bar a 100 metri e siamo rimaste via al massimo 10/15 minuti. Al nostro ritorno abbiamo trovato una scena assurda: finestrini rotti e le nostre 10 valigie sparite. Le nostre auto erano state completamente svaligiate. Ci hanno portato via tutto: vestiti, effetti personali, documenti, oggetti di valore, computer. Anche tutta la spesa fatta per la serata del venerdì: cibo, acqua, bottiglie di vino, etc. La cosa più incredibile è che sia successo in pieno giorno, in un parcheggio a pagamento e in una zona piena di persone e turisti».

L’INCREDULITA’ – «Non riusciamo ancora a credere – ha aggiunto la vittima – che possa accadere una cosa del genere a due passi dal porto, in un’area videosorvegliata e a pagamento, frequentata da visitatori diretti verso Ischia. E com’è possibile che le persone locali che erano lì non abbiano visto niente, nonostante le nostre domande? Eravamo partite entusiaste per qualche giorno di relax e per festeggiare la futura sposa, e ci siamo ritrovate a fare denunce e a cercare di capire come tornare a casa. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e abbiamo sporto denuncia, ma resta tanta amarezza e rabbia per un episodio che ci ha rovinato l’addio al nubilato e la vacanza nel giro di pochi minuti. Abbiamo comunque deciso di partire con il traghetto delle 16.30 per non perdere almeno quanto prenotato ad Ischia, oltre a non rovinare del tutto il weekend alla futura sposa dovendo però ricomprare l’essenziale: dall’intimo alle ciabatte, dagli spazzolini ai vestiti.»