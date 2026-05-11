Il team Popeye di Pozzuoli conquista due medaglie d’oro e una di bronzo ai campionati italiani di Federkombat

POZZUOLI – Il team Popeye – guidato dal presidente Francesco Cacciapuoti insieme al coach Nicola Varchetta – ha ottenuto dal campionato italiano assoluto di Kickboxing cadetti Federkombat una medaglia d’oro ai campionati italiani. A laurearsi campione è stato Francesco Esposito, che ha ottenuto due ori in due specialità diverse nella categoria “speranze nove anni”. Il team di Monterusciello ha portato a casa anche un bronzo con Nicolas Calabrese.