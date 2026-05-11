Follia a Pozzuoli: con un machete sfascia auto in sosta e inveisce contro i clienti di una pizzeria

POZZUOLI – In strada con un machete ha seminato il panico tra la gente. E’ successo ieri a “Largo Palazzine” dove un 42enne si è scagliato prima contro alcune auto in sosta, danneggiandole, poi ha fatto irruzione all’interno di una pizzeria minacciando clienti e titolari. L’episodio è avvenuto intorno alle 21:30. Il 42enne, L.D., residente in zona, ha scatenato il fuggi fuggi tra le tante persone che affollavano la zona. Tra le urla e le richieste di aiuto sul posto sono giunti i poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – con il supporto di una pattuglia della locale stazione dei carabinieri. Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, però, l’autore del folle gesto è riuscito a scappare. Una fuga durata pochi minuti: L.D. è stato successivamente rintracciato e denunciato a piede libero, mentre del machete nessuna traccia. Ancora ignote le motivazioni che lo hanno spinto al folle gesto. Dopo le formalità di rito, nessuna delle vittime né i presenti hanno voluto formalizzare denuncia.