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Politica Pozzuoli

Il PD di Pozzuoli ricorda Amerigo De Simone, storico dirigente del Partito Comunista

Il PD di Pozzuoli ricorda Amerigo De Simone, storico dirigente del Partito Comunista
diCronaca Flegrea
  • Pubblicato11 Maggio 2026

POZZUOLI«Apprendiamo con grande dolore della morte di Amerigo De Simone. Amerigo è stato uno dei quadri dirigenti operai più apprezzati della Sezione PCI di Pozzuoli per la sua serietà, preparazione e pacatezza. Si è formato fin da ragazzo nella fabbrica Olivetti e nella militanza sindacale della FIOM. Per molti anni Consigliere Comunale della Città, candidato alla Camera dei deputati nel 1976, è stato un autorevole consigliere provinciale del PCI. Anche quando ha intrapreso nel corso della sua vita attività autonoma è stato sempre fedele alla sua esperienza e formazione politica ed umana. Un caro abbraccio alla famiglia tutta.» Così la sezione cittadina del Partito Democratico ricorda Amerigo De Simone, scomparso ieri a Pozzuoli.

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