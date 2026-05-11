POZZUOLI/ Scooter sulla spiaggia di Lucrino: raffica di sanzioni

POZZUOLI – Giro di vite sulla spiaggia libera di Lucrino. Nel fine settimana i controlli hanno portato a un’attività di controllo da parte dei “Falchi” del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – e degli agenti della Polizia Municipale lungo l’arenile. nel dettaglio sono stati sanzionati e rimossi 6 motorini condotti da minorenni sulla spiaggia. Ad ogni conducente è stata inferta una multa pari a 103 euro.