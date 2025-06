Riparazione di un cavo, a rischio servizio elettrico all’ospedale di Pozzuoli

POZZUOLI – Rischia il black out elettrico l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Nel pomeriggio E-Distribuzione – impegnata a ripristinare i guasti in via Domitiana, via Trepiccioni e via Monterusciello – ha comunicato al Comune di Pozzuoli la necessità di effettuare un intervento urgente e indifferibile di riparazione di un cavo che mette a repentaglio la continuità del servizio elettrico dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie. L’intervento sarà effettuato sulla SS7qtr (attraversamento della rotonda uscita Lago D’Averno) nella giornata di domani, 19 Giugno 2025, a partire dalle ore 6:00 e non dovrebbe comportare problemi nella regolare fornitura di energia elettrica.