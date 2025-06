Nasce il primo sindacato interforze delle Forze Armate

CASERTA – Si è svolta il 18 giugno 2025 a Caserta la prima riunione regionale dei dirigenti dell’associazione sindacale USMIA Esercito, il primo sindacato interforze nella storia delle Forze Armate italiane. L’incontro ha rappresentato un momento chiave di confronto operativo e formazione, coinvolgendo i rappresentanti dell’Esercito che fanno servizio in Campania. L’evento ha offerto ai segretari nazionali, regionali,

territoriali e di base l’opportunità di dialogare direttamente con le diverse realtà sindacali e formarsi per rappresentare adeguatamente gli iscritti. Oltre a favorire il confronto operativo tra i dirigenti, l’evento ha rappresentato un’importante occasione per fare il punto sulle attività territoriali e nazionali e condividere linee guida e proposte future. Il dibattito ha permesso ai partecipanti di approfondire strategie sindacali e migliorare la rappresentanza del personale militare. L’incontro ha evidenziato la volontà di rafforzare il ruolo del sindacato per garantire maggiore tutela ai militari nei diversi aspetti della loro carriera.

GLI OBIETTIVI – Con un numero sempre crescente di iscritti, USMIA Esercito punta a consolidare il suo operato attraverso azioni concrete e un dialogo costruttivo con le istituzioni. Tra le priorità emerse, la necessità di migliorare le condizioni economiche e normative, assicurando il giusto riconoscimento a chi serve il Paese con dedizione e professionalità. L’evento ha visto la partecipazione di dirigenti sindacali che hanno curato sessioni formative rivolte ai partecipanti. Oltre alla formazione, la giornata è stata caratterizzata da un importante momento di team building e aggiornamenti sulle attività in corso e future di USMIA Esercito. Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata al Fesi, al Contratto 2022-2024 e alla Previdenza, aspetti fondamentali per la tutela economica e normativa del personale militare. Con un’organizzazione sempre più solida e una visione chiara per il futuro, l’incontro ha segnato un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e consolidamento di USMIA Esercito.