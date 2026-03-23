Quando tuo padre è una leggenda: a Pozzuoli omaggio a Lando Buzzanca

POZZUOLI – La città di Pozzuoli si prepara a rendere omaggio a una delle icone più amate dello spettacolo italiano, Lando Buzzanca, attraverso un evento speciale che ne celebra il talento, il carisma e l’umanità. Sabato 28 marzo 2026 alle ore 16.30, nella suggestiva cornice di Palazzo Toledo, sarà presentato il libro “Ma che sei figlio di Lando?” di Massimiliano Buzzanca. Più che una semplice presentazione editoriale, l’appuntamento si configura come un viaggio emozionante nella vita e nella carriera di Lando Buzzanca, protagonista assoluto della commedia italiana per decenni. Attore simbolo di un’epoca, Buzzanca ha saputo conquistare il pubblico con la sua ironia elegante, la sua straordinaria mimica e una capacità unica di raccontare, con leggerezza e intelligenza, vizi e virtù degli italiani.

IL RACCONTO – Attraverso il racconto del figlio Massimiliano, emerge un ritratto inedito e profondamente umano dell’artista: non solo il volto celebre del cinema e della televisione, ma anche il padre, l’uomo di famiglia, capace di trasformare ogni momento quotidiano in un’occasione di sorriso. Il libro restituisce così un’immagine intima e autentica di Lando Buzzanca, tra aneddoti, ricordi personali e momenti di vita condivisa che ne esaltano la grandezza artistica e la profondità umana. Ad arricchire il volume, la prefazione del regista Stefano Reali e la postfazione del giornalista e conduttore Gigi Marzullo, che accompagnano il lettore in questo affettuoso omaggio. L’incontro vedrà la partecipazione insieme all’attore Massimiliamo Buzzanca dell’assessore alla cultura Mariasole La Rana e del critico cinematografico Giuseppe Borrone, con la moderazione del giornalista Gianni Ambrosino. A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera sarà l’intervento dell’attrice Adele Pandolfi, che interpreterà alcune letture tratte dal libro. L’evento, inserito nel progetto Pozzuoli Pagine Libere promosso dal Comune di Pozzuoli in collaborazione con le associazioni Lunaria A2 e Gruppo Archeologico Kyme, è realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. La serata si concluderà con un momento dedicato alle parole e alle interviste di Lando Buzzanca, a cura dell’Accademia dei Campi Flegrei, seguito da un aperitivo conviviale.