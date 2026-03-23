CALCIO/ Colpo in trasferta del Rione Terra: espugna Procida e vola verso i playoff

PROCIDA – Il Rione Terra torna alla vittoria e lo fa con una gara fatta di cuore, grinta e carattere, sul campo del Procida che vanta il miglior attacco del campionato e occupa la terza posizione in classifica. Pronti via e il Rione Terra passa in vantaggio: Carandente si invola sulla sinistra e serve Vicario nell’area di rigore, il centrocampista non sbaglia e sigla la rete del vantaggio dopo appena 70 secondi. Il Procida sembra accusare il colpo e non riesce immediatamente a riorganizzarsi, rischiando in alcune occasioni non capitalizzate dal Rione Terra, con Infimo che non risce a siglare il raddoppio. Al 17′ ci prova Atale per il Procida, ma Funaro para con facilità.bAl 20′ piove sul bagnato per il Rione Terra, già falcidiato dagli infortuni in difesa, poiché capitan Granata è costretto ad alzare bandiera bianca e viene sostituito da Zito.

IL PRESSING – Il Procida nel frattempo alza il proprio baricentro creando diverse azioni pericolose con Invernini e Costagliola: prima l’attaccante procidano gira alto sulla traversa un bel cross dalla destra, poi è Puzone a effettuare un salvataggio sulla linea a Funaro battuto, infine è il portiere flegreo a compiere una gran parata su tiro a giro di Costagliola e successivamente a sbrogliare un’altra situazione difficile con un’uscita bassa ad anticipare Invernini.

Dall’altro lato ci prova Tansella ma il suo tiro è troppo centrale per impensierire Capece. Il pareggio del Procida arriva al 38′ quando Costagliola è bravo a sfruttare una sbavatura difensiva e calciare di prima intenzione trovando Funaro fuori dai pali sigliano la rete dell’1-1. Il Procida prova a spingere, puntando sugli esterni ma il Rione Terra resiste all’offensiva e riparte in attacco. Proprio da una ripartenza, nei minuti di recupero del primo tempo determina un calcio di punizione su cui Carandente piazza la palla nell’angolino basso, beffando Capece e portando di nuovo in vantaggio il Rione Terra. Finisce il primo tempo con il Rione Terra in vantaggio per 2-1.

LA VITTORIA – La ripresa si apre con un’occasione per il Rione Terra, ma il tiro di Zito viene respinto da Capece in tuffo. Le squadra giocano a viso aperto, in un matche equilibrato, tuttavia al 60′ l’arbitro decide di ergersi a protagonista non richiesto della gara: in un normalissimo contrasto di gioco, senza alcuna conseguenza, il mediocre direttore di gara estrae sorprendetemente il cartellino rosso per Carandente tra l’incredulità di tutto lo stadio, ivi compresi i calciatori e tifosi del Procida. Ad ogni modo, dal 60′ il Rione Terra è costretto a giocare con l’uomo in meno ma nonostrante l’inferiorità numerica, Vicario ha una grande occasione, girandosi e tirando di destro ma trova la pronta risposta di Capece che mette in angolo. Il Procida preme per cercare il pareggio: al 73′ su cross da destra Invernini non centra la porta; all’81’ Funaro in uscita alta anticipa tutti mandando in angolo. All’84’ doppia chance per i padroni di casa: prima Di Meglio non riesce a trovare la rete e subito dopo Invernini tira fuori da buona posizione Il Rione Terra spreca in contropiede con Pastore che giunto davanti a Capece, si fa anticipare sul più bello mentre all’89’ Atale di testa manda a lato. Nel recupero è ancora il Rione Terra che ha una grande occasione con Mazzucchiello che piuttosto che scaricare per Penna libero al centro dell’area, tira in porta trovando Capece pronto alla parata.

Non c’è più tempo per il Procida, il Rione Terra, nonostante l’ennesimo infortunio e il solito errore arbitrale, porta a casa tre punti importanti che danno morale e speranza per il finale di campionato.