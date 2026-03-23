CALCIO/ Pari in casa con il Forio, la Puteolana muove la classifica

POZZUOLI – La Puteolana esce da un ciclo terribile con Ercolanese e Real Forio con 4 punti in tasca, che mantengono i granata sopra la linea di galleggiamento a 3 giornate dalla fine. Dopo il successo esterno al “Solaro” di Ercolano, i ragazzi di mister Correale arginano al “Conte” l’offensiva della capolista, rimontando per ben due volte lo svantaggio, prima col solito De Sagastizabal su rigore e poi con Pelliccia, rispondendo alla prima rete con Mirante (al secondo gol consecutivo) e poi con De Rosa a sette minuti dalla fine. Per la Puteolana sono 3 ora i punti di vantaggio sulla zona playout, mentre restano 4 le lunghezze con cui il Real Forio tiene a distanza la Boys Caivanese nella corsa per la Serie D.

LA PARTITA – Il Real Forio fa valere la propria fisicità in avvio di match, considerando le note difficoltà di giocare palla a terra sul manto erboso di Pozzuoli. Al 18′ De Sagastizabal fa da sponda per Castagna, che non controlla bene e va al diagonale fuori. Un minuto più tardi, i due si scambiano i ruoli: Castagna appoggia al volo di sinistro per l’attaccante spagnolo, che cade in area in un contrasto. Per il direttore di gara è calcio di rigore, che lo stesso De Sagastizabal trasforma con freddezza. Arriva la reazione granata al 27′ con De Rosa che appoggia dietro per capitan Grieco, ma il suo tentativo di piazzare il pallone all’incrocio è di poco impreciso. Al 32′ De Sagastizabal mette ancora paura di testa col suo strapotere fisico, ma Riccio lo contiene come può e lo induce all’errore. Al 35′ mischia in area foriana, con Capuano che va a botta sicura dopo una smanacciata di Santaniello, ma Fernandes Arrulo salva prima della linea di porta. Altri 3 minuti ed arriva la più grande chance per il pareggio: Filogamo tira in girata dal limite dell’area e la deviazione di un difensore premia Grieco, che però mette sopra la traversa da pochi passi, dopo aver affrettato la conclusione. La Puteolana scende in campo nella ripresa con lo stesso obiettivo del primo tempo e l’occasione arriva subito: De Rosa gira al volo un cross lungo, incontrando la deviazione col braccio di Sivero, che fa poi sbattere il pallone sul palo, ma l’arbitro non ravvisa l’irregolarità. Il pareggio arriverà comunque al 60′ con Mirante, che raccoglie una respinta da fuori area e la scarica con violenza in rete, confermando il vizietto da centrocampista bomber con 9 centri stagionali. I padroni di casa provano a ritrovare le distanze giuste senza sbilanciarsi ma, alla prima disattenzione, il Real Forio colpisce nuovamente con Pelliccia, che di testa batte Cabriglia dopo un cross proveniente dalla destra al 79′. È quindi tempo di spingersi nuovamente in avanti per i granata, che trovano nuovamente il pari all’83’ grazie a De Rosa, che sposta il pallone sul destro in area e scaglia un violento tiro che batte Santaniello. Negli ultimi minuti le squadre si preoccupano di non fare errori ed il match finisce in parità.

PUTEOLANA 1902: Cabriglia, De Rosa (84′ Pissinis), Battaglia, Riccio, Gargiulo, Avolio (72′ Palladino), Grieco (87′ Acampora), Capuano, Mirante, Onda (67′ Ferrara), Filogamo (77′ Rodriguez). A disposizione: Napolitano, Elmas, Giuliani, Cavaliere. All. Correale.

REAL FORIO 2014: Santaniello, Sivero, Velotti, Mattera, Florio (82′ D’Alessandro), Fernandes Arrulo, Di Lorenzo (76′ Arcamone), Di Meglio (70′ Ballirano), Johnson (64′ Serrano), Castagna, De Sagastizabal (56′ Pelliccia). A disposizione: Delizia, Pistola, Buono, Di Costanzo. All. Sanchez.

MARCATORI: 20′ rig. De Sagastizabal (RF), 60′ Mirante (P), 79′ Pelliccia (RF), 83′ De Rosa (P).

ARBITRO: Giuseppe Matranga di Palermo. Assistenti: Alfonso Morra (Napoli) e Nicolas Sozio (Ariano Irpino).

NOTE: Ammoniti Fernandes Arrulo, Ballirano (RF). Corner: 6-4. Recupero: 1, 1°T, 6′ 2°T