MONTE DI PROCIDA/ La banda Santolillo mette pressioni su una consigliera “Devi andare via dalla maggioranza”

MONTE DI PROCIDA – Acceso consiglio comunale a Monte di Procida, per alcuni versi anche grottesco. La seduta era stata convocata, soprattutto, per dare risposte ai cittadini sui problemi sulla viabilità che da settimane attanagliano la piccola cittadina flegrea. Il punto clou della discussione consiliare si è avuto quando la consigliera di maggioranza Giusy Lubrano, in contrasto con l’amministrazione, ha preso la parola ed ha attaccato fortemente sia il capogruppo della maggioranza Pia Acanfora che il sindaco Santolillo. In una riunione informale tenutasi nella mattinata di venerdì, secondo quanto ha dichiarato la Lubrano nell’assise, la stessa consigliera sarebbe stata obbligata ad uscire dalla maggioranza per riequilibrare le commissioni consiliari. Imposizione che la Lubrano ha rispedito al mittente, anche in relazione al fatto che la maggioranza aveva già organizzato le nuove commissioni prima delle sue dimissioni. Alla luce di tutto ciò la Lubrano ha dichiarato in consiglio che “non è intenzionata ad uscire, per il momento, dalla maggioranza e che intende restare anche nelle commissioni”.

VIABILITA’ – Sul tema viabilità il sindaco Santolillo ha dichiarato che via Marconi potrebbe essere aperta a senso alternato per i giorni di Pasqua. “Stiamo lavorando tutti i giorni per aprire la strada nel breve tempo possibile. Salvo imprevisti speriamo che il porto si raggiungibile per le giornate di Pasqua con un senso alternato di circolazione”. Su via Petrara, invece, il sindaco ha affermato che un geologo professionistico è stato incaricato per predisporre il progetto per mettere in sicurezza la strada, in moto da poter intervenire su tutta la strada.

ASSORBENTI GRATUITI – Votata all’unanimità la mozione per l’installazione di distributori gratuiti di assorbenti. A promuovere la mozione consiliare il consigliere Melania Scotto: “È con profonda emozione e orgoglio che comunico l’approvazione all’unanimità, da parte del Consiglio Comunale, della mozione che ho presentato il 16 febbraio scorso per l’installazione di distributori gratuiti di prodotti igienici femminili nelle nostre scuole, a partire dall’IC M.D.P. Capoluogo Vespucci. Ho voluto fortemente questo atto perché credo che la buona amministrazione non si misuri solo dalle grandi opere, ma dalla capacità di intervenire sulle piccole cose quotidiane che fanno la differenza nella vita delle persone. Spesso la politica si dimentica che la dignità passa anche attraverso gesti semplici: garantire l’accesso a un bene di prima necessità, dal costo paragonabile a quello di un caffè, significa tutelare il diritto allo studio e il benessere delle nostre ragazze”.