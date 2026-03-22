BACOLI/ La “spiaggia liberata” di Casevecchie abbandonata dal Comune pulita dai volontari – LE FOTO

BACOLI – Un fine settimana dedicato alla pulizia delle spiagge, per il mare e per l’ambiente con uomini e donne di varie associazioni volontarie impegnate a pulire la spiaggia che il sindaco di Bacoli ha definito più volte la “spiaggia liberata di Casevecchie”. E’ solo l’ennesimo evento in cui i volontari si sono dati appuntamento a Bacoli e si sono prodigati a pulire arenili pubblici e laghi per i quali dovrebbe provvedere, in maniera costante, l’amministrazione comunale. Armati di pazienza, pinze, guanti e sacchetti, i volenterosi hanno raccolto rifiuti abbandonati sulla spiaggia, tra cui polistirolo, tantissimi ingombranti e materiale da pesca sintetico. Volontari che da sempre operano sui nostri arenili per renderli decorosi e che molte volte volte vengono sfruttati dalle amministrazioni locali come “specchietto delle allodole” per la mancata pulizia degli arenili.

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