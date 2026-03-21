POZZUOLI/ Denunciati autista di scuolabus e rivale dopo la lite ripresa nel video e i lettori di Cronaca Flegrea per commenti diffamatori

POZZUOLI – Denunciati i protagonisti della lite avvenuta lunedì a Monterusciello, all’ingresso dell’istituto scolastico Rodari-Annecchino. Si tratta dell’autista di uno scuolabus e di un altro uomo ripresi in un video in cui si sentono le urla di alcuni bambini che dal mezzo hanno assistito alle violenze. “Ho paura, ho paura, vi prego, ho paura” le parole che in sottofondo hanno accompagnato la lite tra i due uomini, – nata da vecchie ruggini – uno dei quali era a torso nudo mentre l’altro tentavo di colpirlo con un casco. Dopo l’intervento dei poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – che hanno messo fine alle violenze, l’attività di indagine ha consentito di ricostruire l’accaduto che ha portato a una denuncia per minaccia e abbandono di minori nei confronti dei due uomini.

LE DENUNCE – Inoltre, a seguito della pubblicazione della notizia e del video delle violenze su Cronaca Flegrea, emergevano commenti da profili social con affermazioni gravemente diffamatorie e oltraggiose nei confronti dei poliziotti e della Polizia di Stato. Fatti che hanno dato vita a una seconda indagine, da parte del personale del Commissariato di Pozzuoli, che ha permesso di risalire agli autori dei commenti che sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per diffamazione e oltraggio.

IL VIDEO

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L’ARTICOLO

https://www.cronacaflegrea.it/pozzuoli-schiaffi-e-pugni-sullo-scuolabus-lite-genitore-autista-a-monterusciello/