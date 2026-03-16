POZZUOLI/ Schiaffi e pugni sullo scuolabus: lite genitore-autista a Monterusciello

POZZUOLI – Violenta lite nel primo pomeriggio di oggi a Monterusciello dove due uomini sono venuti alle mani su uno scuolabus. E’ successo in via Modigliani, davanti alla scuola Rodari-Annecchino, al suono della campanella. I protagonisti sono l’autista del mezzo, sul quale erano già saliti gli studenti, e un altro uomo. Alla base ci sarebbero state vecchie ruggini legate a vicende personali e sentimentali. In poco tempo dalle parole e dalle minacce si è passati alle mani con i due che si sono colpiti a schiaffi e pugni. Violenze che hanno generato il panico tra studenti e genitori, placate solo grazie all’intervento di due volanti del commissariato di Polizia di Pozzuoli che prontamente sono intervenute sul posto. Gli agenti hanno identificato i due. Entrambi, per il momento, non hanno voluto sporgere denuncia.