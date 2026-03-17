POZZUOLI/ La moglie lo tradisce con l’allenatore del figlio e lui distribuisce volantini “Vergognatevi”

POZZUOLI – Lui, lei e l’allenatore di calcio. Non è un film ma la storia di un tradimento, un triangolo amoroso diventato di dominio pubblico attraverso un volantino distribuito per le strade e nei negozi dal marito ferito. Vicenda di infedeltà coniugale che ieri mattina ha avuto come protagonista un 38enne di Pozzuoli che ha deciso di vendicare il tradimento da parte della moglie tappezzando la città. Il testo scritto sul volantino riportava il nome e il cognome della sua ormai ex moglie e dell’amante della donna, “il mister dei bambini”. “Sono depravati e scopavano nonostante il mister allenasse il figlio. Vergognatevi per il male fatto”.

IL VOLANTINAGGIO – In poco tempo diverse attività in località “La Schiana” sono state invase dai volantini che l’uomo ha dato ai clienti in fila alle casse e agli automobilisti in sosta nei parcheggi e lungo la strada. Secondo quanto raccontato dal 38enne, la donna madre dei suoi due figli l’avrebbe tradito con l’allenatore di calcio del primogenito. Una love story clandestina che sarebbe nata tra i campetti e gli spogliatoi della scuola calcio dove il pomeriggio la donna accompagnava il piccolo a fare allenamento. Tra il mister e la madre del baby calciatore sarebbe nato un flirt amoroso che avrebbe dato vita a una serie di appuntamenti a “luci rosse” in luoghi lontani da occhi indiscreti. Fino alla scoperta da parte del marito.

LO SFOGO – “Ma voi avete capito che mia moglie mi ha tradito con l’allenatore di calcio di mio figlio? – ha raccontato l’uomo gridando ad alta voce all’interno di un minimarket – Lei lo portava a giocare al calcetto e nel frattempo aveva anche una storia con quell’uomo, tutto alle mie spalle e mentre io andavo a lavorare per portare i soldi a casa. Per la vergogna adesso non sta uscendo più.” Parole accompagnate da una serie di insulti ed epiteti vari. A chi gli faceva notare che la sua condotta poteva essere passibile di querela in quanto attraverso quel volantino ha divulgato nomi e cognomi delle due persone, ha risposto a più riprese “Non mi interessa. Sono disposto anche ad essere denunciato, ma la gente deve sapere quello che hanno fatto”.