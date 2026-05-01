BACOLI/ Rosario Apreda nominato nuovo Amministrato della Flegrea Lavoro

BACOLI – Rosario Apreda è il nuovo amministratore unico della Flegrea Lavoro, la società di igiene urbana totalmente controllata dal Comune di Bacoli. Il Sindaco ha conferito l’incarico all’esperto manager che ha battuto la concorrenza di altri sette candidati che avevano presentato la domanda per ricoprire il ruolo di guida dell’azienda che si occupa della raccolta differenziata e della pulizia di strade di Bacoli. Apreda, nativo di Massa Lubrense, sostituisce la dimissionaria Valentina Sanfelice di Bagnoli. Il nuovo amministratore è laureato in Economia e Commercio ed ha diverse esperienze lavorative come consulente, amministratore e collaboratore preso Società pubbliche in house. Rosario Apreda è stato scelto dopo l’esperienza significativa proprio all’interno della Flegrea Lavoro, iniziata nel 2018 dove ha ricoperto, fino alla nuova nomina di amministratore, il ruolo di consulente tecnico presso l’Albo Gestori Ambientali.

ADDIO SANFELICE – L’arrivo di Apreda arriva dopo le dimissioni volontarie di Valentina Sanfelice di Bagnoli, diretta ad Aprilia, dove assumerà il ruolo di Direttore Generale della locale partecipata per la gestione dei rifiuti. La Sanfelice lascia sui social il suo saluto alla città di Bacoli: “Cinque anni rappresentano molto più di un semplice arco temporale: racchiudono impegno, responsabilità, sfide e risultati che restano nel tempo. Oggi rivolgo il mio saluto alla città di Bacoli con profonda emozione. È stato per me un percorso intenso, sotto il profilo professionale e umano, caratterizzato da scelte importanti e da un costante senso di responsabilità verso la comunità. Ho svolto il mio incarico con dedizione, serietà e rispetto, affrontando ogni difficoltà con determinazione e con l’obiettivo di contribuire, nel mio ruolo, al miglioramento dei servizi e alla crescita del territorio. Porto con me il valore del lavoro svolto e, soprattutto, delle relazioni costruite: con le istituzioni, con i colleghi, con i lavoratori e con tutti coloro che, a vario titolo, hanno condiviso questo cammino. Alla città di Bacoli lascio una parte significativa della mia esperienza, consapevole che questo percorso ha contribuito in modo importante anche alla mia crescita personale e professionale. Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti per la collaborazione e il supporto ricevuto in questi anni”.