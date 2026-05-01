Paura nella notte a Bacoli: 24enne si schianta contro un muro

BACOLI – Paura questa notte a Bacoli dove un 24enne è rimasto ferito in un incidente stradale. Il giovane era alla guida della sua auto quando – per motivi ancora in fase di accertamento – è finito contro un muro. L’incidente è avvenuto in via Giulio Cesare, nei pressi dello stabilimento “Leonardo”. Il 24enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito all’ospedale Santa Maria delle Grazie. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.