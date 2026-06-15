Spaccio di droga a Licola e Quarto: due pusher arrestati dai carabinieri

POZZUOLI/QUARTO – I carabinieri della Tenenza di Quarto hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Antonio Passaretti, 47enne della zona già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sorpreso mentre cedeva una dose. Perquisito è stato trovato in possesso di 10 grammi di cocaina e 130 euro ritenuti provento dell’attività illecita. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura. Il 47enne, arrestato, è ora in carcere in attesa di giudizio. A finire in manette anche P. R., 40enne Giuglianese già noto alle forze dell’ordine. Dopo la perquisizione personale e domiciliare, i carabinieri della Stazione di Pozzuoli hanno sequestrato 125 grammi di marijuana, un panetto da 135 grammi di hashish, un coltello sporco di droga e 2mila 235 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. Arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari è ora in attesa di giudizio.