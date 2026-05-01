POZZUOLI/ Clan Sannino, Iannaccone finisce ai domiciliari

POZZUOLI – Arresti domiciliari per Bruno Iannaccone, 23enne di via Napoli, arrestato ad agosto scorso durante il blitz contro il clan Sannino di Monterusciello. Ieri mattina il GIP di Napoli – 38 ufficio – ha disposto la nuova misura cautelare. Difeso dagli avvocati Leopoldo Perone e Simone Grossi, Iannaccone fu arrestato insieme ad altre otto persone accusate a vario titolo di estorsione, spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi.