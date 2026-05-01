POZZUOLI/ «L’amministrazione Manzoni non vuole aiutare gli operatori ittici»

POZZUOLI – «Nel poco edificante spettacolo andato in scena in Consiglio comunale, noi volevamo semplicemente discutere temi concreti e urgenti per la nostra comunità. Insieme ad altri colleghi avevo chiesto di affrontare la grave crisi che sta colpendo gli operatori della filiera ittica, penalizzati dall’emergenza epatite, e di offrire loro un sostegno concreto. La maggioranza ha invece scelto di non aprire nemmeno il confronto.» È quanto denuncia il consigliere di opposizione Gianluca Sebastiano dopo il caos dell’ultimo consiglio comunale «Non mi scandalizza la strategia politica: – spiega Sebastiano – fa parte di questo mondo. Ma quando la strategia politica porta a non dare sostegno a operatori in grave difficoltà, allora il problema diventa serio. Perché davanti a una crisi economica che colpisce famiglie e imprese, servirebbero responsabilità e buon senso, non calcoli di convenienza. Ribadisco la mia vicinanza agli operatori coinvolti e ringrazio il Presidente del Consiglio, che ha avuto il merito di dire con chiarezza la verità dei fatti.»