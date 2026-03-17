In sella a uno scooter non si fermano all’Alt dei carabinieri: inseguiti e fermati a Varcaturo

VARCATURO – Località Varcaturo, i carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno denunciato due minorenni per fuga pericolosa. I militari sono a Qualiano in via di Vittorio quando vedono arrivare un Sh, in sella due ragazzi. Gli intimano l’alt ma loro non si fermano. Parte l’inseguimento. Prima per le vie del centro poi verso la periferia. I militari sono a pochi metri ma la fuga spericolata continua. Interviene un’altra gazzella che chiude ogni possibile via di fuga. Il mezzo non frena e si schianta contro la pattuglia dei militari. Al momento del controllo lo scooter risulterà privo di copertura assicurativa.