Parata di campioni a Pozzuoli: Antonio Conte e Kevin De Bruyne al “White Chill Out Lungomare” – LE FOTO

POZZUOLI – Casa Napoli è qui, al “White Chill Out Lungomare” di via Napoli dove anche oggi i campioni azzurri hanno scelto il ristorante di Nicola Scamardella per trascorrere un pranzo in pieno relax dopo la vittoria in casa del Cagliari. Il primo ad arrivare intorno alle 14 è stato l’asso belga Kevin De Bruyne accompagnato da moglie e figli: la famiglia in mattinata era stata a Casoria per assistere alla partita del piccolo Rome, calciatore della Real Cesarea. Per loro la tipica cucina di pesce gustata nel suggestivo privè del locale con vista sul golfo di Pozzuoli. Pochi minuti dopo è stata la volta, invece, di Antonio Conte, ormai di casa presso il “White Chill Out”, anche oggi sold out. Il mister poche ore prima era stato a Cercola per assistere alla partita tra la Primavera del Napoli e il Genoa.

IL GESTO – Entrambi si sono prestati a foto e selfie all’esterno del locale. In particolare Antonio Conte, come al solito, ha dimostrato grande sensibilità accogliendo le richieste dei tifosi. Un feeling forte con la piazza napoletana (e puteolana) dimostrato anche da un gesto che oggi ha colpito i presenti per gentilezza e sensibilità: mentre usciva dal parcheggio, il mister ha fermato l’auto ed è sceso dall’abitacolo per concedere una foto a due tifosi che non avevano fatto in tempo a raggiungerlo davanti al ristorante.