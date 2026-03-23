Sfonda un vetro e tenta di rubare auto, ma ai carabinieri dice “Volevo dormire dentro”

NAPOLI – I carabinieri della Compagnia Napoli Stella hanno arrestato per tentato furto Gennaro Cimmino, 41enne, già conosciuto alle forze dell’ordine. Il 41enne è stato sorpreso in Via Torino mentre provava a rubare un auto parcheggiata. L’uomo dopo aver rotto il finestrino con un sanpietrino è stato bloccato dei militari. Avrebbe affermato “volevo addormentarmi in macchina”. Arrestato è ora in attesa di giudizio. Lo scorso 26 febbraio era stato denunciato per il medesimo reato.