Bradisismo, terminati i lavori del pontone galleggiante al porto di Pozzuoli

POZZUOLI – Si avviano alla conclusione i lavori per l’installazione di un pontone galleggiante al porto di Pozzuoli. A partire dal prossimo 4 aprile la struttura, infatti, potrà essere utilizzabile consentendo così l’attracco di due traghetti in contemporanea e, quindi, il miglioramento del servizio di collegamento tra le isole e la terraferma. Lo ha fatto sapere nei giorni scorsi la Direzione Generale Mobilità della Regione Campania durante un incontro in Prefettura Dal canto suo l’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli ha confermato che dal 4 aprile, previo collaudo e verifica dell’infrastruttura, il pontone potrà essere operativo. L’intervento, iniziato oltre un anno fa, è stato reso necessario a causa dall’innalzamento del suolo provocato dal fenomeno del bradisismo e che ha reso difficoltose le manovre di imbarco e sbarco dai traghetti.