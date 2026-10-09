POZZUOLI/ Picchia e scippa la compagna: parcheggiatore abusivo arrestato dalla Polizia

POZZUOLI – Arrestato dopo aver picchiato e scippato la compagna all’interno di un parrucchiere per donna al Rione Toiano. Così è finito nei guai Angelo D’Angelo, 47enne di Marano con precedenti di polizia, anche specifici, per furto con strappo. L’uomo, su cui gravano numerose denunce per attività di parcheggiatore abusivo e destinatario di diversi Dacur, è stato anche denunciato per maltrattamenti in famiglia. Ad arrestarlo sono stati i poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – dopo la denuncia della vittima. Agli agenti la donna ha raccontato di aver subito il furto del proprio telefono cellulare dopo aver subito una violenta aggressione da parte del 47enne che poi si è dato alla fuga. A seguito di un’attività d’indagine lampo, i poliziotti hanno rintracciato e bloccato D’Angelo, trovandolo in possesso del cellulare sottratto, che è stato successivamente restituito alla legittima proprietaria. Il Gip di Napoli, in sede di processo ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.