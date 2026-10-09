Il Canoa Club Napoli arriva 5° nella fase finale di Champions League di canoa polo

BACOLI – Si è conclusa a Milano la European Club Championship 2026 di Canoa Polo, la Champions League delle migliori squadre del continente. Un percorso straordinario per i ragazzi del Canoa Club Napoli, che conquistano un prestigioso 5° posto assoluto su ben 25 squadre partecipanti. “Un torneo da incorniciare in cui i nostri atleti hanno dimostrato carattere, grinta e classe pura, cedendo il passo in tutto il torneo a un solo avversario i francesi dell’Avranches, poi arrivati sul podio”, dichiara il presidente bacolese Alessandro Carannante.

BACOLI BRILLA IN EUROPA- Il capolavoro finale: a coronamento di una competizione incredibile, nell’ultima sfibrante partita per i flegrei per il 5°/6° posto, il Canoa Club Napoli ha conquistato la vittoria battendo i fortissimi tedeschi del KSVH Berlino guidati dal campione René. La classifica finale in sequenza primi gli olandesi dell’Odysseus, secondi gli spagnoli del Malaga, poi i francesi dell’Avranches, quindi, Pro Scogli, poi, Canoa Club Napoli e i tedeschi del KSVH Berlino. “Orgogliosi di questo gruppo, della determinazione dimostrata in ogni gara e di portare sempre più in alto i colori del Canoa Club Napoli e della canoa polo italiana”, conclude Carannante.