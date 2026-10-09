CALCIO/ Puteolana in casa col Grazzanise, Quarto 2012 e Sibilla all’esame del nove in trasferta

POZZUOLI – Giocheranno in anticipo tutte questo sabato le tre formazioni flegree del campionato di Eccellenza relativamente alle gare della sesta giornata di campionato.

PUTEOLANA 1902 – I diavoli rossi della Solfatara saranno impegnati (ore 16,30) allo stadio “Domenico Conte” contro il Real Grazzanise. La compagine guidata dal tecnico Salvatore Ambrosino è ancora imbattuta e in testa alla classifica, reduce dal successo per 1-3 in casa del Marianella di sabato scorso grazie alla tripletta del bomber Malafronte. Il tecnico granata sembra deciso a schierare il tridente con Mansour e Simonetti per provare a mettere subito in discesa il match.

QUARTO 2012 –Sfida d’alta classifica per il Quarto 2012 guidato dal tecnico Pasquale D’Inverno che farà visita al Pompei che in classifica ha un punto in più dei flegrei. Si affrontano due formazioni che per certi aspetti si assomigliano molto con i quartesi che dopo il 3-0 di sabato scorso sul Real Casoria cercano continuità nei risultati per stare attaccati alle formazioni nella parte alta della graduatoria e in zona play off.

BACOLI SIBILLA – La Sibilla, infine, guidata dal tecnico Pasquale Illiano, confermato dopo il successo per 1-0 sulla Virtus Stabia, avrà un compito non facile in casa del Punto di Svolta che in classifica ha 10 punti, staccato di una sola lunghezza dalla Puteolana. I biancazzurri puntano a trovare maggiore incisività in attacco, visto che finora hanno realizzato appena tre reti e sono il secondo peggior attacco del girone A di Eccellenza.