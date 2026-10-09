CALCIO/ Rione Terra, sfida al vertice in casa del Mondragone, la Folgore Cappella cerca il successo a Casapesenna

POZZUOLI – Quinta giornata di campionato in Promozione.

RIONE TERRA – I gialloblù del presidente Sergio Di Bonito saranno impegnati questa domenica (ore 16) in casa di una diretta concorrente per la zona play off e cioè il Mondragone City che in classifica ha un punto sotto della formazione guidata da Francesco Troise. Il ko subito in settimana in Coppa Campania in casa del Cardito Calcio è servito anche per testare la duttilità e dare spazio a chi, finora, ne aveva trovato poco. C’è ancora l’amaro in bocca in casa Rione Terra per il pareggio di domenica scorsa in casa dopo le tantissimi occasioni avuto e sciupate. Mazzucchiello e compagni cercheranno di piazzare il blitz in trasferta.

FOLGORE CAPPELLA – Prima il 4-1 sul Carinola in campionato domenica scorsa, poi, il successo per 0-1 in casa dell’Athletic Napoli grazie alla rete di Antignano. La cura Di Meo in pochi giorni ha già dato buoni frutti nella società viola con la squadra che viaggia con il vento in poppa e che questo sabato (ore 15,00) sarà impegnata in casa del Casapesenna, squadra ostica e da non sottovalutare.