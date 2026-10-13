POZZUOLI/ La Rodari di Monterusciello festeggia la baby campionessa Rosa Emily Mangiapia

GIUGLIANO – Nuovo trionfo per la baby campionessa puteolana di taekwondo Emily Rosa Mangiapia che domenica scorsa si è aggiudicata il titolo di campione interregionale categoria Children. Alle finali del campionato hanno partecipato i team provenienti da Lazio, Puglia e da altre regioni d’Italia. Tra queste la “Solaris” del Maestro Diego Funel, coadiuvato dal Maestro Giancarlo Chiariello, che ha accompagnato sul tatami Rosa Emily Mangiapia la quale, dopo una finale avvincente, ha battuto 2-0 (con i punteggi di 2-5 e 8 -11) la sua avversaria. Al termine dell’incontro la campionessa di Pozzuoli ha esultato mostrando il braccio destro dove è inciso lo stemma della S.S.C.Napoli e mandando un messaggio chiaro: “E’ dedicata a te”.

LA FESTA – La piccola Emily è nata a Napoli nel 2017 e risiede nel comune di Pozzuoli (NA) dove frequenta la IV/D “Rodari” del plesso scolastico IC3 Annecchino-Rodari, di Monterusciello, dove ha voluto condividere la gioia della vittoria con le proprie maestre, compagni di classe e la preside del plesso portando con sé la medaglia conquistata. La piccola atleta ha espresso il desiderio di immortalare questo bel momento da ricordare, richiesta accolta senza esitare dalla dirigente scolastica Renata Ruggiero (nella foto a destra). Inoltre un bellissimo gesto da parte degli alunni della IV/D, che hanno accolto la loro compagna di classe con un forte applauso.