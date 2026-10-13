A Pozzuoli il “Rotary Youth Exchange” studenti in movimento nel mondo. Consegnata onorificenza al Vescovo

POZZUOLI – All’Hotel Gli Dei di Pozzuoli si è fatto il punto sul Progetto Internazionale ‘Rotary Youth Exchange’ (RYE) Scambio Giovani per l’anno 2026- 2027. Su delega del Distretto 2101, l’organizzazione dell’evento è stata assegnata al Rotary Club Campi Flegrei per la sua affidabilità, ma anche per la sua attiva partecipazione al progetto in corso e per il contributo offerto dalla Socia Emilia Annunziata nell’apposita Commissione Distrettuale.

L’EVENTO – Dopo il rintocco della campana che ha sancito l’apertura dei lavori a cura del Governatore Giuseppe Nardini, ed i saluti istituzionali del Presidente del Club flegreo Antonio Casella, è stato il Responsabile Distrettuale Claudio Polese ad illustrare i contenuti del progetto alla sala gremita di Soci ed Autorità rotariane fra le quali il PDG Ugo Oliviero ed il Governatore Incoming Attilio Leonardo. In sostanza il RYE consiste nello scambio di studenti liceali italiani accolti ed ospitati in famiglie all’estero, e studenti stranieri di pari età accolti ed ospitati da famiglie residenti in Campania, per l’intero anno scolastico o solo parte di esso. Particolarmente significative ed emozionanti le testimonianze esperienziali delle ragazze e dei ragazzi, tutti entusiasti per l’opportunità loro concessa dal Rotary quale momento di confronto internazionale e di crescita personale e familiare.

GLI INTERVENTI – La prima ad intervenire è stata Ya Han Chan proveniente da Taoyuan, cittadina situata nel nord-ovest dell’isola di Taiwan, afferente al Distretto Rotary 3502, accolta ed ospitata a Napoli dalla famiglia Maglione, che sta frequentando il Liceo Giambattista Vico di Napoli. Al contempo, c’è da dire che, Vittoria Maglione, studentessa del Liceo Giambattista Vico di Napoli, invece, sta proseguendo i suoi studi presso il Colégio Católica di Curitiba, capitale dello stato di Paranà nel sud del Brasile, accolta ed ospitata da una famiglia del luogo, con il supporto del Rotary Club de Curitiba, Distretto 4730. Per entrambe le studentesse il counselor è la Socia del Rotary Club Campi Flegrei Daniela Gravino, che le segue e le assiste per le necessità. Hanno fatto seguito le testimonianze degli studenti liceali della Campania che hanno completato all’estero l’anno scolastico 2025-2026.

ONORIFICENZA – L’apposizione delle spille a tre nuovi Soci del Rotary Campi Flegrei, Alina Aracri, Vicente Carlos Migliucci e Michele Cutillo, ha chiuso i lavori sugellati dal consueto rintocco della campana, con il martelletto impugnato a due mani, quelle di Giuseppe Nardini e di Antonio Casella. Da segnalare che, nella prima mattinata, una rappresentanza del Club Flegreo ha incontrato il Vescovo di Pozzuoli ed Ischia, Don Carlo Villano, insignito nell’occasione della Onorificenza rotariana, ed il Parroco della Chiesa di San Gennaro, Frate Alfonso Fabbricatore. L’evento si è svolto presso la tensostruttura allestita nel piazzale antistante il Santuario della solfatara reso inagibile dalla violenta scossa sismica del 31 luglio scorso. Grazie proprio alla tensostruttura, infatti, come in tutto il territorio nazionale, si è potuto celebrare il transito di San Francesco nella giornata che precede la ricorrenza del Santo Patrono d’Italia. Con tante chiese inagibili e l’inverno ormai alle porte, la tensostruttura garantirà ai fedeli di Pozzuoli la partecipazione ai riti e alle funzioni religiose. Per la popolazione, un piccolo segnale alla ricerca della normalità.

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