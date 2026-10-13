POZZUOLI/ Lavori flop nei palazzi popolari di Monterusciello: infiltrazioni d’acqua dopo la prima pioggia

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile redazione di Cronaca Flegrea, vorrei denunciare i lavori malamente eseguiti presso gli edifici del lotto 1 bis di Monteruscello e terminati ad agosto. Il comune di Pozzuoli ha investito migliaia di euro per il ripristino degli interi tetti di questi ultimi, affidando l’appalto di rifacimento di guaina su interi fabbricati ad una ditta esterna. Ed ecco i risultati: dopo la prima pioggia infiltrazione di acqua piovana in alcune stanze anche più di prima.÷