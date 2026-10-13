“Cover pezzotto” nella macchinetta automatica: sequestro al centro commerciale Quarto Nuovo

QUARTO – Durante un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e contrasto a fenomeni di importazione, produzione e commercializzazione di prodotti con segni falsi, i poliziotti dell’Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale del Commissariato di Pozzuoli – diretti dal Vicequestore Raffaele Esposito – congiuntamente ai militari della Guardia di Finanza di Pozzuoli – agli ordini del Capitano Diletta Marmo – hanno denunciato un quarantenne per i reati di produzione e commercializzazione di prodotti con segni falsi.

IL SEQUESTRO – Nel corso dell’operazione, effettuata presso il centro commerciale Quarto Nuovo, gli agenti hanno sequestrato numerose cover raffiguranti cantanti (Geolier), calciatori (Maradona, Cr7, Messi), personaggi di fantasia e noti marchi, oltre al distributore automatico utilizzato per la loro realizzazione in violazione ai diritti di copyright.