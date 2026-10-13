La prevenzione fa tappa a Monte di Procida: screening gratuiti per i cittadini

MONTE DI PROCIDA – La prevenzione fa tappa a Monte di Procida. Da ieri, e per la giornata di oggi, l’ASL Napoli 2 Nord è presente sul territorio con un poliambulatorio mobile per offrire screening oncologici gratuiti e consulenze nutrizionali in Via Cappella, nell’area parcheggio del Supermercato Crai. Le prestazioni che saranno erogate sono: mammografia, pap test e HPV test, screening colon-retto e consulenza nutrizionale.