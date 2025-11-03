POZZUOLI/ La Giunta ter di Manzoni: Magliulo vicesindaco, Gloria all’urbanistica. A Caiazzo lo sport e a La Rana la Cultura

POZZUOLI – Sono Maria Magliulo e Vittorio Gloria i nuovi assessori che prendono il posto dei dimissionari Titti Zazzaro e Filippo Monaco. La Magliulo è stata nominata Vice-Sindaco con deleghe alle Attività Produttive, Commercio e Sviluppo Economico (SUAP, sviluppo industriale, artigianato, agricoltura e pesca, risorsa mare e laghi, fiere e mercati, mercati all’ingrosso, impianti sportivi, politiche del lavoro); a Gloria invece sono andati Governo del Territorio e Mobilità (urbanistica, PUC e varianti, riqualificazione urbana, traffico e viabilità, parcheggi, arredo urbano, pubblicità e affissioni).

LA RIMODULANZIONE – Inoltre il sindaco Manzoni ha azzerato i decreti del giugno scorso rimodulando le deleghe. A Salvatore Caiazzo, assessore anziano all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile, è andata anche la delega agli impianti sportivi; mentre a Mariasole La Rana, assessore alle Politiche Sociali, Giovanili, è andata la delega alla Cultura. Monica Barbieri, resta assessore al Patrimonio e PNRR; Vittorio Festa alla Pubblica Istruzione e Innovazione Digitale; e Paolo Ismeno, al Bilancio e ai Lavori Pubblici.

LA NUOVA SQUADRA – “Abbiamo costruito una squadra coesa e rinnovata – afferma il Sindaco Luigi Manzoni – capace di proseguire con maggiore slancio nell’attuazione del programma amministrativo. La rimodulazione delle deleghe risponde a criteri di funzionalità, competenza e rappresentanza equilibrata, per garantire ai cittadini una gestione efficiente e vicina ai bisogni della comunità puteolana.”