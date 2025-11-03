POZZUOLI/ Pastore rientra in maggioranza e la De Simone lascia il gruppo

POZZUOLI – Lydia De Simone lascia “Pozzuoli al Centro”. In disaccordo con la scelta di Pastore & C. di rientrare in maggioranza e di incassare la nomina di Vittorio Gloria ad assessore all’Urbanistica, la De Simone ha deciso così di passare nel gruppo misto, dove sarà indipendente e senza colori politici. Una mossa che era nell’aria già da tempo, frutto della condotta dettata da Gennaro Pastore che, dopo sei mesi da separato in casa, si è rituffato tra le braccia del sindaco Gigi Manzoni. Con l’addio della “leader carismatica” del gruppo, scendono da quattro a tre in consiglieri in forza a Pozzuoli al centro, oggi rappresentato da Gennaro Pastore, Angelo Guardascione e Vitale Di Dio, quest’ultimo il vero vincitore del nuovo rimpasto di Giunta. Il nome di Gloria, infatti, era stato avanzato da Di Dio che ora punta a consolidare la propria forza politico-elettorale nel quartiere di Agnano-Pisciarelli.

LA POSIZIONE – Dal canto suo il gruppo “Pozzuoli al Centro” con una nota ha fatto sapere che “dopo un periodo di “maggioranza critica”, il gruppo torna pienamente a far parte della compagine di governo cittadino guidata dal sindaco Manzoni. La decisione segna la fine di una fase di distanza politica e apre un nuovo percorso caratterizzato da confronto collegiale e metodo condiviso.” «Si sono create le condizioni per lavorare in un clima di collaborazione e rispetto reciproco – spiega il capogruppo Gennaro Pastore –. Il confronto, se franco e costruttivo, può solo rafforzare l’azione amministrativa. Ora è il momento di concentrarci sui temi concreti». “Tra le priorità del gruppo – si legge – spiccano il Piano Urbanistico Comunale (PUC) e il porto storico. Sul PUC l’obiettivo è accelerarne adozione e approvazione, aggiornando le regole urbanistiche per garantire uno sviluppo sostenibile, equilibrato e resiliente della città. Per quanto riguarda il porto, il programma prevede il completamento del nuovo porto commerciale e la valorizzazione di quello storico come porto turistico integrato con il Rione Terra. Il gruppo precisa che il rientro in maggioranza non è stata una decisione semplice né unanime: la consigliera Lydia De Simone ha scelto di non aderire a questa fase, una posizione che rispettiamo, riconoscendole serietà e correttezza.” «Restiamo nella maggioranza per responsabilità e rispetto verso i cittadini – dichiarano i consiglieri Pastore, Di Dio e Guardascione –. Il nostro contributo sarà sempre condiviso tra tutti i membri del gruppo, con spirito di servizio e senza ambizioni personali legate a incarichi».